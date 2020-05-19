19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно водитель протаранил припаркованные авто и снес столб, а потом попытался скрыться. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение об инциденте в спальном районе Ольшанка поступило в ГАИ сегодня около 16 часов. Водитель легковушки повредил несколько автомобилей, осветительную опору и попытался уехать с места пришествия. Машины оказались серьезно повреждены.

"Водитель задержан. Им оказался 38-летний местный житель",- рассказали в ГАИ.

Сейчас на месте происшествия проводятся необходимые процессуальные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-