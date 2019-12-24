В Гродно водитель сбил девушку на переходе, извинился и уехал: его ищут

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают водителя, который сбил девушку на пешеходном переходе и уехал, извинившись. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел ранним утром 24 декабря на перекрестке. Девушка 1998 года рождения шла на остановку. Она дождалась зеленого сигнала светофора и начала переходить дорогу. Неожиданно ее сбил автомобиль.

Серьезных травм, к счастью, девушка не получила. А вот поведение водителя вызывает вопросы. Он после наезда извинился и поспешил уехать.

ГАИ обращается к гражданам, которые могут предоставить какую-либо информацию об обстоятельствах происшествий, с просьбой сообщить об этом по телефону (80152) 79-75-45 либо 102.-0-