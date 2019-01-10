В Гродно водитель сбил женщину и скрылся

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают водителя, который скрылся с места аварии, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла ранним утром 10 января. На пешеходном переходе у бывшего магазина "Явор" по улице Южной под колесами легкового автомобиля оказалась женщина. Автомобиль с места происшествия скрылся. Женщина с травмами госпитализирована.
"Обращаемся к водителю и очевидцам происшествия с просьбой проявить сознательность и обратиться в дежурную часть ГАИ либо позвонить по номеру 102", - отметили в Госавтоинспекции региона.-0-
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