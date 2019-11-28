В Гродно водитель уснул за рулем - произошло лобовое ДТП

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В результате лобовой аварии в Гродно пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Около половины шестого вечера 27 ноября на улице Суворова столкнулись легковой "Ситроен" и минивэн "Форд". Легковушкой управлял 69-летний мужчина. В районе перекрестка с улицей Ольги Соломовой "Ситроен" выехал на встречную и столкнулся с "Фордом".

"За рулем минивэна находилась 45-летняя женщина. После аварии трех человек доставили в больницу. Медики осмотрели водителей и отпустили домой, а пассажирка легковушки, ехавшая на заднем сидении, госпитализирована", - рассказали в ГАИ региона.

По факту ДТП проводится проверка. По имеющейся информации, водитель легковушки мог уснуть за рулем.-0-