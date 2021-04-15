В Гродно водитель вез 57 т груза на тягаче без техосмотра

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция Минтранса прервала опасный маршрут - водитель перевозил 57 т груза на тягаче без техосмотра, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

Ситуация произошла на днях в Гродно. Инспекторы проводили плановые мероприятия в регионе. Внимание представителей контролирующего органа привлек MAZ, весогабаритные параметры которого явно превышали допустимые, установленные законодательством. "В результате взвешивания подтвердилось, что допустимые габариты и нагрузки на оси превышены, а специального разрешения на перевозку негабаритного груза по дорогам общего пользования у водителя не оказалось - это нарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.18.37 КоАП", - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, обязательным условием в некоторых случаях для перевозки груза, как и в данной ситуации, является его сопровождение на протяжении всего маршрута к месту назначения. Такая мера позволяет снизить возможные риски и избежать создания аварийных ситуаций. Для этого используются автомобили прикрытия или сопровождения. Данное требование законодательства тоже не было выполнено (ст.18.37 КоАП).

У автомобиля не оказалось и допуска к участию в дорожном движении. Как отметили в инспекции, малейшая неисправность могла бы стать триггером аварийной ситуации с жуткими последствиями.

В отношении нарушителя приняты соответствующие меры: штраф 5 базовых величин (1 БВ - Br29) и более Br4,5 тыс. - компенсация за ущерб, нанесенный автодорогам общего пользования Беларуси.-0-