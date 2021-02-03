В Гродно водителя будут судить за аварию, в которой погиб трехлетний ребенок

3 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб ребенок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по области Мария Трушинская.

Авария произошла вечером 11 ноября на площади Декабристов в Гродно. 38-летняя женщина на Opel выехала на перекресток со стороны улицы Соколовского. Там автомобиль столкнулся с легковой Toyota, которую от удара отбросило на стоявшую машину.

"После аварии ребенка из автомобиля Toyota доставили в больницу в тяжелом состоянии. От полученных травм в учреждении здравоохранения трехлетняя девочка умерла", - отметила Мария Трушинская.

Действия водителя Opel квалифицированы по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). К ней применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Гродненской области