В Гродно водителю стало плохо за рулем: фура вылетела с дороги

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно большегруз вылетел в кювет, водитель момент аварии не помнит. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 20 мая в дежурную часть ГАИ поступило сообщение, что улице Брикеля вблизи кольца на пересечении с Тавлая в кювете оказалась фура. "Выяснилось, что 38-летний водитель "Мерседеса" с полуприцепом направлялся из Слонима в пункт пропуска "Привалка". Водителю стало плохо, и автомобиль выехал за пределы проезжей части на закруглении дороги, сбил дорожный знак", - рассказали в ГАИ.

Водитель не помнит, как именно все произошло. Пришел в себя он только в автомобиле скорой помощи, которая доставила мужчину в больницу. Предварительный диагноз - судорожный синдром.-0-

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