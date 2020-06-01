В Гродно воры трижды за сутки проникли в одну ту же квартиру

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В течение суток злоумышленники трижды проникли в одну и ту же квартиру в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Инцидент произошел в спальном районе Ольшанка. Местная жительница приехала домой и увидела, что дверь в ее квартире на первом этаже закрыта изнутри на цепочку. Окно при этом было открыто. "Из квартиры пропал электроиструмент. Девушка сообщила о произошедшем в милицию, а потом снова уехала по делам. Вернулась поздно вечером и обнаружила, что входная дверь вновь открыта. В этот раз были украдены СВЧ-печь, чайник и утюг. Общая сумма похищенного составила Br895. Также не было ноутбука", - рассказали в милиции.

Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД совместно с коллегами из УВД установили причастных к кражам. Сначала в квартиру проник ранее судимый 29-летний гродненец. После этого предложил ранее судимому 33-летнему знакомому наведаться в жилище еще раз. Вдвоем мужчины украли электроприборы. Позже вернулись за ноутбуком. Все похищенные вещи найдены. Что-то подозреваемые успели продать или подарить, что-то сдали в ломбард.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.-0-