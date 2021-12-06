В Гродно возбудили уголовное дело за распространение личной информации прокурора

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело за незаконное распространение информации о частной жизни и персональных данных прокурорского работника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Прокуратура Гродненской области при мониторинге информации в интернете установила факт распространения в публичных деструктивных Telegram-каналах информации о частной жизни, а также персональных данных прокурорского работника в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Органы прокуратуры возбудили уголовное дело - противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 УК.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета Беларуси по Гродненской области.-0-