10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно вынесли приговор группе инсценировщиков ДТП: на скамье подсудимых были 10 мужчин и женщина, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня суд Ленинского района Гродно вынес приговор в отношении группы, которая на протяжении полутора лет - в 2014-2016 годах - занималась инсценировкой дорожно-транспортных происшествий для получения страховых выплат. Часто для этого использовались ранее поврежденные автомобили. Сумма ущерба составила около Br137 тыс.

Участники группы обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Все участники группы признаны судом виновными. Один из организаторов приговорен к 7,5 года лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. К тюремным срокам приговорены еще четверо, несколько обвиняемых - к лишению свободы с отсрочкой наказания: им назначено по 50 часов общественных работ, один приговор связан с ограничением свободы.

Как отметил старший помощник прокурора города Гродно Виталий Заяц, суд пошел в сторону смягчения наказания от предложенного стороной обвинения. Многие из обвиняемых признавали свою вину, стремились возместить ущерб. На момент вынесения приговора из Br137 тыс. невозмещенными оставались около Br36,5 тыс.

На этом точка в деле еще не поставлена. Один из участников группы инсценировщиков ДТП находится в розыске. Его дело вынесено в отдельное производство.

Это не первое подобное дело в регионе. В начале сентября суд Октябрьского района Гродно вынес приговор по уголовному делу по обвинению 25 человек в совершении преступлений по ч.2 ст.209, ч.3 ст.209, ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно; в крупном размере, совершенное организованной группой). Они также инсценировали ДТП для получения выплат от страховых компаний.-0-