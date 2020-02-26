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26 февраля 2020, 15:57

В Гродно вынесли приговор наркокурьеру из России

Фото Госпогранкомитета
Фото Госпогранкомитета
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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной суд приговорил 46-летнего гражданина России к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В мае прошлого года мужчина, въезжая в Беларусь из Литвы на микроавтобусе Citroen, попытался ввезти брикеты общим весом 311,120 кг. По заключению специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, в них находилось опасное наркотическое вещество - гашиш.

По данному факту орган дознания Сморгонской погрангруппы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).-0-

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