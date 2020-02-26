В Гродно вынесли приговор наркокурьеру из России

Фото Госпогранкомитета
Новости темы "Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной суд приговорил 46-летнего гражданина России к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
В мае прошлого года мужчина, въезжая в Беларусь из Литвы на микроавтобусе Citroen, попытался ввезти брикеты общим весом 311,120 кг. По заключению специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, в них находилось опасное наркотическое вещество - гашиш.
По данному факту орган дознания Сморгонской погрангруппы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).-0-