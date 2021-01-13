В Гродно задержали афериста со стажем: милиция просит откликнуться пострадавших

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В совершении мошенничества подозревается житель Гродненского района: он одалживал деньги, оформил автокредит, но по счетам платить не торопился. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Мужчина 1988 года рождения работает таксистом. В октябре 2019 года он в кредит купил авто. Весной прошлого года продал находящийся в залоге автомобиль, при этом кредитные обязательства так и не выполнил. Сумма ущерба банку составила около Br24 тыс.

"Как выяснилось, это далеко не единственный факт обогащения. Под различными предлогами он брал деньги у знакомых и в коммерческих структурах города, заведомо зная, что возвращать их не будет", - сообщили в милиции.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества в особо крупном размере. Ранее он уже был судим по аналогичной статье.

Пострадавших от действий мужчины просят обратится в ОБЭП Октябрьского РОВД города Гродно по телефонам: 8 (0152) 79-78-08, 8 (0152) 79-78-05 или 102.-0-