В Гродно задержали двух парней с психотропом

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД совместно с коллегами из оперативно-поискового отряда УВД Гродненского облисполкома задержали двух молодых людей по подозрению в хранении наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В момент задержания гродненца (ему 23 года) и жителя пригорода (21 год) один из них попытался выбросить контейнер из-под "киндер-сюрприза". Внутри находился особо опасный психотроп мефедрон.

Позже в доме 21-летнего парня обнаружили еще 8 г психотропа, хранившегося в сервизе. "Установлено, что он вместе с двумя товарищами с августа 2019 года были закладчиками наркотиков в трех различных интернет-магазинах. Места для размещения "закладок" выбирали в лесах вблизи областного центра", - рассказали в милиции.

Действиям молодых людей дана правовая оценка. Известно, что ранее они привлекались к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотических средств.-0-