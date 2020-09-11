В Гродно задержали эксгибициониста

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали мужчину, решившего оголиться в общественном транспорте. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

После распития спиртного в компании друзей 62-летний житель Гродно отправился домой на троллейбусе. Для того, чтобы привлечь внимание, мужчина оголился.

"Пассажиры увиденное не оценили и обратились в милицию. Сотрудники департамента охраны задержали мужчину", - рассказали в милиции.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.-0-