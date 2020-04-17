В Гродно задержали грабителя салона сотовой связи

17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали дерзкого налетчика на салон сотовой связи. Информацию об разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 16 апреля в салон сотовой связи в областном центре зашел нетрезвый мужчина в маске. Он разбил топором витрину, забрал оттуда два телефона и скрылся на такси.

Сначала сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД выяснили, на каком именно автомобиле уехал неизвестный. Затем установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Его задержали, а похищенные телефоны изъяли.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело.-0-