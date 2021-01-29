29 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали наркокурьера, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Во время спецоперации, проведенной сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РОВД Гродно, в областном центре задержан 32-летний минчанин.

"Мужчина работает таксистом, а для дополнительного заработка сотрудничал с одним из интернет-магазинов. На территории Гродно и Гродненского района мужчина пытался разложить закладки с амфетамином", - рассказали в милиции.

У подозреваемого было изъято 225 г расфасованных наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.328 УК (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).-0-