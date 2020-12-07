В Гродно задержали подозреваемого в угрозах следователю

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали мужчину, который в мессенджере угрожал следователю. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

По данным следствия, в середине октября сотруднице СК в мессенджере пришло сообщение с угрозами насилия, а также с оскорблениями в ее адрес. Выяснилось, что этот же пользователь также отправлял похожие сообщения сотруднику милиции.

"Установлено, что преступление совершил 34-летний житель Гродно. Мужчина задержан сотрудниками милиции", - рассказала Мария Трушинская.

Подозреваемый рассказал, что регулярно просматривал деструктивные Telegram-каналы с личными данными сотрудников органов внутренних дел, Следственного комитета, а также членов избирательной комиссии. Мужчина писал им сообщения с угрозами и оскорблениями. По предварительным подсчетам, он отправил не менее сорока сообщений, при этом лично почти никого не знал.

Следователь допросил потерпевших. У подозреваемого изъята компьютерная техника, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела переписка.

Местный житель признан подозреваемым по ч.1 ст.366 (угроза применения насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) и ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.-0-