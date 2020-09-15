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15 сентября 2020, 18:01

В Гродно задержали распространителей листовок про ОМОН

Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержаны распространители листовок про ОМОН. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Герои гродненской истории - люди зрелые и состоявшиеся. Женщине 34 года, логист-экспедитор транспортной кампании. Ее сожитель - 37-летний индивидуальный предприниматель. Парочку задержали во время расклеивания листовок с нелицеприятными высказываниями о сотруднице ОМОНа, - рассказали в МВД. - Распечатав пачку листовок с фотографией сотрудницы и припиской: "Каратели среди нас! Позор!", агитаторша уговорила сожителя нести "истину" в массы. Дуэт распространил их в общежитии, где живет сотрудница, расклеил на соседних домах".

Нарушители задержаны и раскаиваются. Их действиям будет дана правовая оценка. В ведомстве напомнили, что клевета, оскорбления и угрозы в отношении сотрудников милиции наказываются по закону.-0-

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