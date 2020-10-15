В Гродно задержали троих наркоманов

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали троих молодых людей с наркотиками при себе, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Молодые люди 12 октября приехали в Гродно. Сначала на квартире у знакомого употребляли "травку", потом перешли на пара-метилэфедрон.

"С двумя граммами особо опасного психотропа граждане были задержаны сотрудниками наркоконтроля УВД Гродненского облисполкома и ГУБОПиК по Гродненской области", - рассказали в милиции. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "незаконный оборот наркотических средств".

В милиции рассказали, что возраст парней - 21-25 лет. Все они все анархисты, употребляют наркотические средства, не отличаются примерным поведением, не работают. Были замечены на стихийных акциях в Минске, Лиде и Гродно. Кроме того, как выяснилось, неделю назад один из них из хулиганских побуждений повредил крепление и сорвал государственный флаг на здании почты в Гродно.-0-