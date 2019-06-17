В Гродно задержали закладчика гашиша

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские милиционеры с поличным задержали закладчика гашиша. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Нигде не работающий молодой человек 1991 года рождения делал закладки наркотиков на территории Гродно и Гродненского района.

"Наркотическое средство мелкими партиями ему таким же способом поставлялось из интернет-магазинов", - рассказали в милиции. Получаемый гашиш - около 20-30 граммов - закладчик реализовывал в течение 2-3 дней.

Задержали его с поличным при получении очередной партии. Оказалось, что молодой человек ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. В 2015 году его доставляли в больницу с передозировкой спайсами.-0-