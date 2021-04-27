В Гродно задержали закладчиков психотропов

27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция выехала на семейную ссору - скандалистами оказались закладчики психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В незаконном обороте наркотиков подозреваются 19-летний гродненец и его 20-летняя сожительница. Они попали в поле зрения милиционеров, которые приехали по вызову соседки на семейный скандал.

"Уже в ходе разбирательства правоохранители заподозрили, что молодой человек находится в не совсем адекватном состоянии. Чуть позже парень сознался, что накануне употреблял альфа-PVP", - рассказали в милиции.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Во время осмотра квартиры девушка проглотила полиэтиленовый сверток. Ее доставили в больницу и промыли желудок.

"В квартире были обнаружены несколько аналогичных свертков с порошком белого цвета, а также весы и изолента. Эти предметы входят в арсенал закладчиков, работающих на интернет-магазины", - обратили внимание в милиции. Молодые люди сознались, что занимались этой противоправной деятельностью. Только за день до задержания парень разложил более десяти закладок на территории Гродно.

Возбуждено уголовное дело.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома