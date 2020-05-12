В Гродно задержан вор-гастролер

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали в Гродно вора-гастролера. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

От коллег из Гомельской области милиционерам поступило сообщение о том, что 45-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, может прибыть в Гродно для совершения краж. Информация подтвердилась.

В ночь с 7 на 8 мая мужчина отжал стеклопакет и проник в помещение одной из организаций города, откуда вынес два ноутбука и Br1 тыс.

"При силовой поддержке бойцов ОМОНа подозреваемого задержали на следующий день во дворе дома, где он снимал квартиру. Мужчина собирался на автовокзал, чтобы покинуть областной центр. Часть похищенного удалось изъять", - рассказали в милиции.

Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах республики. Установлено, что противоправные действия он совершал в Гомельской области. В прошлом мужчина неоднократно судим.-0-