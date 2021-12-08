В Гродно задержаны двое сварщиков: один выращивал марихуану, второй покупал ее и перепродавал

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркоконтроль Гродненского РОВД задержал двух сварщиков: один выращивал марихуану, а второй покупал ее и перепродавал. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"2 декабря при попытке сбыта наркотиков милицией был задержан 23-летний газосварщик одного из предприятий областного центра, при себе у него обнаружено 1,7 г марихуаны. Молодой человек пояснил, что покупал дурманящее вещество у 36-летнего коллеги, - рассказали в УВД. - При проведении дальнейших оперативных мероприятий у старшего гражданина обнаружено более 50 г марихуаны. Мужчина пытался убедить милиционеров, что это случайность и он не имеет никакого отношения к наркотикам. Позже он признался, что выращивал и распространял марихуану. Плантацию разместил в Дятловском районе".

Сейчас в отношении двух гродненских сварщиков возбуждены уголовные дела за хранение и распространение наркотиков. Они раскаиваются в содеянном.-0-