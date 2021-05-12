В Гродно заключен под стражу подозреваемый в оскорбительных комментариях

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно заключен под стражу автор оскорбительных комментариев в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета в феврале 2021 года возбудил уголовное дело по факту оскорбительных комментариев в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Размещены они были в одном из telegram-каналов. Выяснилось, что к совершению преступления причастен мужчина 1980 года рождения, имеющий вид на жительство в Российской Федерации.

В прокуратуре пояснили, что оскорбительные комментарии он оставлял под ником "чэшскi куклавод". В тот момент мужчина находился на территории России.

"Учитывая, что он не имеет постоянного места жительства в Беларуси, с санкции прокурора города Гродно к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело находится в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области.-0-