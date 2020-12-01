В Гродно завершено расследование дела о насилии в отношении сотрудников милиции

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1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудников милиции: обвинения предъявлены четверым мужчинам. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская. Инцидент произошел днем 27 сентября в Гродно. Ранее судимый, в том числе за убийство, 49-летний мужчина принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии на пр.Космонавтов. Чтобы избежать задержания, он несколько раз ударил милиционера. "В конфликт с сотрудниками милиции также вступили 33-летний и 43-летний жители областного центра. Один из мужчин бросил в сотрудника органов внутренних дел неустановленный предмет и попал в грудь, а второй стал наносить удары милиционеру. При этом стоящий рядом 52-летний местный житель бросил в сотрудника милиции твердый предмет и высказывал угрозы применения насилия в его адрес", - рассказала Мария Трушинская. Всех четверых задержали по подозрению в совершении преступления и доставили в милицию. Но один смог убежать и три дня скрывался на территории Гродненской области. Следователь допросил обвиняемых, потерпевших и свидетелей, были проведены очные ставки. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, изучена и приобщена к материалам уголовного дела. Мужчинам предъявлены обвинения по ст.364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению этой деятельности) УК, а 49-летнему местному жителю - еще и по ч.1 ст.413 (побег из-под стражи) УК. Обвиняемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!