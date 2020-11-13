В Гродно завершено расследование дела о приготовлении к организации массовых беспорядков

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Гродненской области завершило расследование уголовного дела о приготовлении к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием и вооруженным сопротивлением представителям власти. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, с июня по август этого года Владимир Горох проводил встречи с гражданами на территории Гродненской области для вовлечения их в массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием. Он призывал людей 10 августа поджигать здания и транспортные средства Новогрудского и Кореличского РОВД, предлагал приглашать на это мероприятие своих знакомых и рекомендовал в качестве орудий использовать части арматуры и коктейли Молотова. Чтобы воспрепятствовать передвижению транспорта сотрудников правоохранительных органов, он предложил блокировать спиленными деревьями автодорогу Новогрудок - Кореличи", - рассказали в СК.

Довести преступный умысел до конца мужчина не смог, так как 7 августа были задержаны люди, которых он призывал к массовым беспорядкам, и именно они рассказали о преступной деятельности Владимира Гороха. Мужчина сбежал из города и скрывался в лесу, откуда записывал видеообращения к гражданам. Вскоре его задержали. "Обвиняемый также неоднократно размещал в чатах сообщения с неприличными по форме и унизительными по направленности высказываниями в адрес Президента для причинения ущерба авторитету государственной власти", - отметили в ведомстве.

Следователь допросил обвиняемого и свидетелей, осмотрел мобильный телефон, изъятый у него при задержании. К материалам уголовного дела приобщены видеообращения обвиняемого, в которых он призывал граждан действовать.

По результатам расследования Владимиру Гороху предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.1 ст.293 (приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти) и ч.1 ст.368 (публичное оскорбление Президента Республики Беларусь) УК. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завешено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-