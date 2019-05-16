В Гродно завершено расследование дела в отношении членов транснациональной группы наркоторговцев

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Отделом по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконного оборота особо опасных наркотических средств в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В ноябре 2018 года в Борисовском районе были задержаны 20-летний студент одного из гродненских вузов и 21-летняя неработающая жительница Могилевской области. Молодые люди везли из России в Беларусь прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, а также предназначенную для химического синтеза и производства оптовых партий запрещенных веществ лабораторную посуду.

В дальнейшем следователи установили, что в мае 2018 года молодые люди инициативно вошли в транснациональную организованную группу, действующую на территории Республики Беларусь, Российской Федерации и других стран. Пара планировала заработать на реализации наркотиков через интернет-магазины.

Изначально преступную деятельность фигуранты начали в роли закладчиков. Вскоре по решению руководителей организованной группы они получили повышение и были назначены на роль так называемых химиков. Молодые люди не менее четырех раз съездили в Россию, где приобрели прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ. Затем в съемном жилье в Гродно и Гродненском районе изготавливали оптовые партии особо опасных психотропных веществ. Дальше наркотики закладывались в тайники в Минском районе. После этого другие участки группы фасовали товар на разовые дозы и сбывали его. Во время следствия было изъято 270 г особо опасных психотропов.

"За период преступной деятельности молодые люди получили от руководителей организованной группы в качестве вознаграждения более Br27 тыc.", - рассказал Сергей Шершеневич. По результатам расследования обоим участникам предъявлено обвинение в совершении двух преступлений: в незаконном обороте особо опасных наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, организованной группой, сопряженном с их изготовлением с использованием лабораторной посуды, предназначенной для химического синтеза (ч.4 ст.328 УК), а также в незаконном перемещении через госграницу Беларуси прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, совершенном повторно, организованной группой (ч.3 ст. 328-1 УК).

Обвиняемые заключены под стражу. На их имущество наложен арест. Уголовное дело направлено прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Гродненской области