В Гродно завершено расследование двух дел о ДТП с участием водителей автобусов

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно два уголовных дела о ДТП с участием водителей городских автобусов переданы в прокуратуру для дальнейшего направления в суд, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью управления Следственного комитета по Гродненской области.

В январе под колесами автобуса одного из городских маршрутов оказалась женщина. Установлено, что водитель отвлекся от управления и выехал на переход на запрещающий сигнал светофора. 53-летняя пострадавшая скончалась в больнице.

Второй случай произошел в областном центре 9 июля на одной из остановок общественного транспорта. Водитель автобуса не убедился в том, что все пассажиры зашли в салон. В результате руку 67-летнего мужчины зажало в двери, потерпевший упал под начавший движение автобус и получил травмы. "Установлено, что автобус был технически исправен. Согласно результатам следственного эксперимента, водитель, несмотря на дождь, который шел в момент ДТП, имел возможность своевременно обнаружить потерпевшего в наружное правое боковое зеркало заднего вида", - отметили в отделе.

Обоим водителям предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела переданы в прокуратуру для направления в суд.

Во время расследования этих уголовных дел неоднократно выявлялись нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, допускаемые водителями предприятия "Автобусный парк Гродно". В том числе при посадке и высадке пассажиров на остановках общественного транспорта.

В УСК по Гродненской области отметили, что в автобусный парк внесено представление о принятии мер к устранению нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению ДТП. Следователи предложили внести изменения в рабочие инструкции водителей автобусного парка Гродно с целью конкретизировать действия по порядку выполнения и соблюдения правил посадки и высадки пассажиров.-0-