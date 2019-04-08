В Гродно завершено расследование резонансного смертельного ДТП с участием мотоциклиста

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование резонансного уголовного дела, возбужденного в июне 2016 года по факту аварии, в которой погиб мотоциклист. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Около 10 часов утра 3 июня 2016 года на перекрестке Индурского шоссе и улицы Кабяка в Гродно столкнулись автомобиль Mercedes под управлением 33-летней жительницы областного центра и мотоцикл Aprilia SR 125. Легковушка поворачивала налево и не уступила дорогу двигавшему навстречу мотоциклу. Управлявший им 32-летний мужчина погиб.

"Для установления обстоятельств произошедшего следователи провели масштабную работу. Осмотрено место дорожно-транспортного происшествия. Установлены и допрошены десятки очевидцев. Проведены проверки их показаний, а также водителя автомобиля на месте происшествия, следственные эксперименты. К уголовному делу приобщены и детально изучены записи видеорегистраторов иных транспортных средств, находившихся в зоне дорожно-транспортного происшествия", - рассказал Сергей Шершеневич. Экспертами Государственного комитета судэкспертиз проведены судебно-медицинская, автотехнические, транспортно-трасологические экспертизы. Оба водителя в момент столкновения были трезвы.

В ходе дальнейших следственных и иных процессуальных действий следователи получили дополнительные данные по обстоятельствам ДТП. Проведя скрупулезный комплексный анализ всех полученных в период расследования данных, они пришли к выводу о наличии состава преступления в действиях водителя автомобиля Mercedes. Женщина допустила ряд нарушений правил дорожного движения.

"Она не уступила дорогу двигавшемуся прямо встречному транспортному средству. При возникновении опасности и препятствия для движения немедленно не приняла меры к снижению скорости вплоть до остановки. Продолжив движение, создала препятствие для движения на пересекаемой полосе водителю мотоцикла, который имел преимущественное право движения через перекресток", - рассказал Сергей Шершеневич.

С учетом всех обстоятельств по результатам расследования уголовного дела обвиняемой инкриминировано нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317 УК). К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело передано прокурору для направления в суд.

Расследование обстоятельств происшествия закончилось возбуждением еще одного уголовного дела. В январе 2017 года неизвестный обратился к родственникам погибшего и предложил за деньги предоставить запись с видеорегистратора, на которой якобы запечатлен момент аварии. После получения денег он перестал выходить на связь.

"Гродненские следователи с помощью правоохранительных органов Российской Федерации установили, что инициатором сообщения является скрывающийся под вымышленными именами мошенник. Он специализируется на зарабатывании денег путем обмана, изучает в интернете информацию об оказании содействия в установлении обстоятельств дорожно-транспортных происшествий", - отметил Сергей Шершеневич. В апреле 2018 года Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана (ч.1 ст.209 УК).-0-