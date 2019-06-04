В Гродно завершено расследование смерти девочки от отравления угарным газом

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование уголовного дела о смерти 12-летней девочки от отравления угарным газом. Контролеру печного хозяйства Гродненского областного комбината противопожарных работ предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Как сообщалось, 20 февраля этого года в больнице умерла 12-летняя девочка, которую госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Было возбуждено уголовное дело, следователи провели большой объем работы.

В итоге установлено, что в нарушение требований законодательства, технических нормативных правовых актов и иных распорядительных документов 29-летний контролер не выполнил в полной мере свои должностные обязанности. В январе 2018 года он обнаружил в квартире неисправности в вентиляционном и дымовом каналах, однако не принял мер к их устранению и не сообщил в соответствующие обслуживающие организации. В итоге в какой-то момент угарный газ от водонагревателя стал поступать в совмещенный санузел, где находилась девочка.

"Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый частично признал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отметил Сергей Шершеневич.

Во время расследования следователи выявили также нарушения в организации деятельности Гродненского областного комбината противопожарных работ, унитарного предприятия "Гроднооблгаз" и УЖРЭП Ленинского района Гродно. Вместе с тем эти нарушения не состоят в причинно-следственной связи со смертью девочки. В адрес руководителей направлены представления, содержащие конкретные меры, в том числе досрочное расторжение контрактов с отдельными должностными лицами и работниками, привлечение к строгой дисциплинарной ответственности.-0-

Фото УСК по Гродненской области