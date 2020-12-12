В Гродно завершено расследование уголовного дела о наезде на сотрудника милиции

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел СК завершил расследование уголовного дела о травмировании сотрудника органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 25 октября около 18.00 33-летний житель областного центра, управляя автомобилем BMW X5, наехал на сотрудника милиции в форме, который находился при исполнении служебных обязанностей. Водитель совершил наезд, чтобы уклониться от разбирательства и скрыться. После совершения преступления мужчина на своем автомобиле попытался покинуть страну, однако был задержан в пункте пропуска на границе с Литвой.

Следователь осмотрел место происшествия, зафиксировал следовую картину, назначил ряд экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести) УК. К нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-