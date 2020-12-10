В Гродно завершено расследование жестокого убийства женщины

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о жестоком убийстве 48-летней жительницы областного центра. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по области Мария Трушинская.

Женщина долго сожительствовала с 48-летним мужчиной. Вечером 29 сентября пара распивала спиртное. Между ними произошел конфликт. Мужчина схватил кухонный нож и стал наносить им удары женщине по голове и груди. Сожительница была еще жива, но мужчина взял веревку и задушил ее. Тело женщины в квартире обнаружила ее дочь.

"Когда обвиняемый осознал свой поступок, он решил покончить жизнь самоубийством. Но после неудавшейся попытки решил спрятаться в лесу", - сообщила Мария Трушинская. Через два дня мужчина сам пришел в милицию и рассказал о случившемся.

Следователь и специалист ГКСЭ осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. По изъятым вещественным доказательствам эксперты провели исследования, результаты которых изучены и приобщены к материалам дела. Допрошены свидетели и обвиняемый.

В отношении обвиняемого проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что в момент преступления психическим расстройством он не страдал, полностью сознавал значение своих действий и мог руководить ими.

По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Фигурант заключен под стражу.

Расследование дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-