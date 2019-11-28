В Гродно женщина погибла от рук ревнивца

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование уголовного дела об убийстве 42-летней женщины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 43-летнего мужчины. В конце сентября 2019 года он в комнате общежития до смерти избил свою сожительницу. "По данным следствия, противоправные действия в отношении женщины он совершил из ревности. Сожительница продолжала общаться со своим бывшим супругом, распивала с ним спиртные напитки", - рассказала Инна Позняк.

Накануне произошедшего обвиняемый застал бывших супругов при совместном времяпрепровождении. Избив и выгнав из комнаты мужчину, он стал наносить удары сожительнице. Когда понял, что женщина уже мертва, сообщил о произошедшем соседям и покинул место происшествия. Вскоре мужчину задержали правоохранители. Установлено, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.

Фото УСК по Гродненской области

Во время расследования были изъяты различные вещественные доказательства и по ним получены заключения судебных медицинских, биологических, дактилоскопической экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Следователи допросили свидетелей, с участием обвиняемого проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий, в том числе проверка показаний на месте.

УСК по Гродненской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК). С момента задержания к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-