В Гродно женщина пыталась спуститься из окна по простыням и разбилась

4 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи выясняют обстоятельства смертельного травмирования женщины. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Утром 4 октября очевидцы сообщили в милицию о том, что у одного из жилых домов в районе Ольшанка обнаружено тело женщины. По предварительной информации, 36-летняя женщина при попытке спуститься по связанным простыням из окна своей квартиры, расположенной на 4-м этаже, не удержалась и упала.

"По данным следствия, женщина проживала одна, злоупотребляла спиртным. Накануне вечером бывший супруг закрыл ее в квартире. Таким образом мужчина пытался оградить погибшую от употребления спиртного", - рассказали в УСК по Гродненской области.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства.-0-