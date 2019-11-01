В Гродно женщина пыталась вывезти товары из магазина в детской коляске

1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно пыталась вывезти в детской коляске из магазина товары на Br370, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Женщина 1982 года рождения вечером 29 октября пришла в один из гипермаркетов в Гродно с ребенком, который сидел в коляске. "На протяжении получаса она ходила по торговым рядам. Товар клала как в отсеки коляски, так и в продуктовую корзинку. Когда подошла к кассам, заплатила за покупки из корзинки, а про наличие товара в коляске кассиров не известила", - рассказали в милиции.

Как итог, были похищены почти три десятка наименований - косметика, канцелярские товары, продукты - на сумму Br370. На выходе из магазина женщину задержали.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".-0-