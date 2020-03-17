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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно злоумышленник повредил 14 автомобилей, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Преступление произошло в ночь на 8 марта. Около домов по улице Тавлая владельцы транспортных средств обнаружили, что у машин проколоты или порезаны шины.
О произошедшем сообщили в Ленинский РОВД города Гродно. Правоохранители установили мужчину, который может быть причастен к совершению преступления.
Людей, обладающих какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 8 (033) 687-86-45.-0-