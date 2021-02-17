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17 февраля 2021, 11:45

В хищениях денег с карт-счетов обвиняются восемь белорусов

Фото из архива
Фото из архива

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела в отношении восьми граждан Беларуси, которые обвиняются в несанкционированном доступе к компьютерной информации, использовании вредоносных программ, а также хищении денег с банковских карт в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В период с октября 2017-го по сентябрь 2019 года обвиняемые посредством использования вредоносного программного обеспечения получили несанкционированный доступ к ряду интернет-ресурсов. Они завладели данными к учетным записям и электронным почтовым ящикам иностранных граждан, при помощи которых получили сведения о реквизитах банковских карт иностранцев.

Пока владельцы карт даже не подозревали о том, что с их счетов похищаются деньги, фигуранты, используя различные мобильные приложения и сайты, вводили данные карт иностранных граждан и приобретали предметы одежды и обуви, компьютерную технику, товары интимного назначения и многое другое. Кроме этого, правоохранители установили иные эпизоды противоправной деятельности обвиняемых, в том числе оплаты услуг такси и доставки еды, покупку авиабилетов и билетов в кинотеатр.

Почти за два года своей преступной деятельности путем несанкционированного доступа к карт-счетам белорусы похитили денежные средства в размере более Br43 тыc., совершив свыше 1,7 тыс. операций. Следователи провели обыски по местам жительства обвиняемых, наложили арест на имущество стоимостью более Br17 тыс. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела сведения, предоставленные международными платежными системами Mastercard и Visa.

В ходе расследования уголовного дела изучены личности обвиняемых. Все они жители различных регионов страны, в том числе Минска, Минской и Гомельской областей, в возрасте от 21 до 24 лет. Ранее никто из них не привлекался к уголовной ответственности. Один обвиняемый нигде не работает и не учится, остальные работают по различным специальностям, к примеру, системный администратор, водитель такси, мастер и слесарь.

Действия фигурантов в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием как хищение путем использования компьютерной техники, использование вредоносных программ и несанкционированный доступ к компьютерной информации. К одному из них применена мера пресечения в виде залога, к остальным - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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