В Хойниках горела церковь

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойниках вечером 27 декабря горела церковь христиан веры евангельской "Благодать", сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Сообщение о пожаре поступило спасателям Хойникского районного подразделения МЧС около 20.15. Открытым огнем горело деревянное одноэтажное здание 1991 года постройки, обшитое пластиковым сайдингом. На момент прибытия подразделений МЧС к месту вызова церковь была закрыта.
Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждена кровля здания по всей площади, 5 кв.м стены и имущество внутри. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.-0-
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