В Хойниках лжериелтор заключила фиктивный договор и присвоила деньги арендаторов

7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойниках правоохранители раскрыли мошенничество, связанное с арендой недвижимости. В афере подозревается 44-летняя местная жительница, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД.

Обманутой оказалась 76-летняя жительница райцентра, которая решила сдать внаем квартиру сына. Об этом намерении узнала подозреваемая и предложила свои услуги как риелтора. Представившись администратором ИП, заключила от его имени фиктивный договор краткосрочного найма жилого помещения. "Для убедительности женщина показала клиентке копию сертификата соответствия ИП, у которого она якобы работает, а также бланки договора найма жилого помещения. Эти документы в свое время она получила от подчиненных частника с расчетом на дальнейшее трудоустройство. Однако не оформилась, оставив дубликаты у себя", - рассказали в Хойникском РОВД.

В квартиру пенсионерки на полгода заселились две девушки, которые оплатили два месяца аренды. Вскоре лжериелтор потребовала деньги за весь срок проживания. "Подозреваемая не уведомила арендодателя о сделке и забрала деньги себе", - отметили правоохранители.

Заподозрив посредницу в обмане, хозяйка квартиры обратилась в милицию.

Предприимчивая женщина на тот момент была осуждена за хищение с использованием компьютерной техники и находилась в СИЗО. "Удалось установить еще несколько обманутых человек. Долговые обязательства перед такими клиентами женщина разрешала за счет займов, в том числе полученных от арендаторов других квартир. Такая афера работала несколько лет. Поэтому со временем образовалась своего рода финансовая пирамида", - пояснили в РОВД.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.-0-