В Хойниках вынесен приговор за публичное оскорбление главы государства

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Хойникского района постановлен приговор по уголовному делу о публичном оскорблении Президента Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Приговором суда фигурант признан виновным в публичном оскорблении Президента Республики Беларусь. На основании ч.1 ст.368 УК назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу обвиняемому изменена. Он заключен под стражу, до этого был под личным поручительством.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-