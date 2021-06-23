В Хойникском районе автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске

23 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойникском районе в ДТП пострадал мужчина, который передвигался на инвалидной коляске, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 22 июня примерно в 8.50 на автодороге Р33 Речица - Хойники. 43-летний водитель УАЗа отвлекся от управления и сбил 60-летнего мужчину, который передвигался на инвалидной коляске с электроприводом. Он ехал по проезжей части в попутном направлении движения машин.

В ДТП мужчина получил травмы, его госпитализировали в Хойникскую центральную райбольницу.-0-

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома