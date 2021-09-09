9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойникском районе горел склад с древесным углем, работники МЧС спасли 45 т угля, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре в Рудном Хойникского района поступил 8 сентября в 22.10. Когда спасатели прибыли к месту вызова, на складе горел уголь. Как выяснилось, помещение арендует компания, которая занимается выпуском древесного угля из хвойных и лиственных пород. На складе хранился уголь для мангалов. В момент пожара там было 70 т продукции.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил 25 т угля. Работники МЧС спасли 45 т. Пострадавших нет.

Фото МЧС

Причину произошедшего устанавливают. Рассматриваемая версия - нарушение правил хранения, использования, изготовления и транспортировки веществ и материалов.-0-