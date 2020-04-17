В Хойникском районе из-за песчаной бури легковушка врезалась в автобус

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойникском районе легковушка столкнулась с автобусом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 16 апреля примерно в 17.40. 37-летний водитель "Рено Логан" ехал в направлении д. Дворище. Из-за поднятой штормовым ветром пыли он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус МАЗ. Пострадал 62-летний пассажир легковушки. Он госпитализирован в райбольницу.

В ГАИ рекомендуют автомобилистам соблюдать повышенную осторожность при управлении транспортом. "Чтобы не потерять контроль, выбирайте скорость с учетом погодных условий и дорожной обстановки, не совершайте необдуманных маневров, избегайте резких торможений. Сохраняйте безопасную дистанцию и боковой интервал движения", - отметили в областной Госавтоинспекции.-0-