В Хойникском районе лиса покусала собак на подворье и бросалась на хозяйку

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участковый инспектор в деревне Езапов Хойникского района обезвредил лису, которая напала на частное подворье, сообщил БЕЛТА сотрудник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Вечером 24 ноября в оперативно-дежурную службу Хойникского РОВД позвонила встревоженная женщина, которая сообщила, что во дворе ее дома находится лиса. Сельчанка предположила, что животное бешеное. К тому времени оно покусало двух собак, которые были на привязи. Бросалась лиса и на женщину, однако хозяйка успела скрыться в доме.

На вызов выехали правоохранители. "Лиса к тому моменту спряталась в сарае. По внешним признакам было похоже, что она действительно больна. Поймать лису живьем не получилось", - уточнил Юрий Пилькевич. Тогда участковый принял решение обезвредить животное и применил табельное оружие. Он сделал три прицельных выстрела.

На место также вызвали сотрудников местного БООРа и районной ветстанции. Животное передали для проведения анализов на бешенство.-0-