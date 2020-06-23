В Хойникском районе уничтожили 4 т конопли

23 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойникском районе уничтожили 4 т дикорастущей конопли, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники уголовного розыска Хойникского РОВД обнаружили плантацию дикорастущей конопли в лесном массиве в километре от райцентра. "С помощью техники завода гидроаппаратуры растения на площади в 2 га скосили и измельчили. Уничтожено 4 т наркозелья", - отметили в УВД.

Сотрудники наркоконтроля региона продолжают рейды, во время которых выявляют места с наркосодержащими растениями и уничтожают их.-0-