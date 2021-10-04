4 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Хотимске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого подростка за рулем автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Происшествие случилось 2 октября. Автомобиль "ВАЗ" не отреагировал на сигнал об остановке, подаваемый сотрудниками ГАИ, и продолжил движение. Проехав пару улиц, водитель оставил транспортное средство и бросился убегать в частный сектор, однако был задержан правоохранителями.

Правонарушителем оказался 17-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что выпил пива и решил покататься на авто, которое взял у знакомого. Освидетельствование показало, что наличие паров этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составило 0,5 промилле.

В отношении несовершеннолетнего составлено 3 административных протокола: за нетрезвую поездку, отсутствие прав и игнорирование требования об остановке транспортного средства.-0-