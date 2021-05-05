В Хотимском районе вынесли приговор местным жителям за ДТП и избиение инспекторов

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Хотимском районе вынесли приговор местным жителям, которые устроили ДТП и набросились на инспекторов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Суд Хотимского района признал 32-летних жителей райцентра виновными в насилии над сотрудниками Госавтоинспекции и приговорил к девяти месяцам лишения свободы. Также осужденные должны выплатить милиционерам материальную компенсацию.

"Речь идет о февральском инциденте, когда наряд ГАИ прибыл на место аварии в Хотимском районе. В съехавшем в кювет автомобиле сидели виновники происшествия - водитель и пассажир. Во время разбирательства они набросились на сотрудников с кулаками", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчины были пьяны (более 1 и 0,7 промилле). Их действия следователи расценили как насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и возбудили уголовное дело.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.-0-