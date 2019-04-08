В хозяйстве Малоритского района несортовое молоко списывали на работников

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бригадиры молочно-товарных ферм одного из ОАО Малоритского района подозреваются в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела УДФР КГК Брестской области Владимир Олесик.
Нарушение закона было выявлено финансовой милицией во время проверки готовности хозяйства к весенне-полевым работам. Установлено, что два бригадира МТФ, чтобы избежать наказания за порчу и уничтожение несортового молока, с марта по декабрь 2018 года списывали его на подчиненных работников. Затем на основании представленных в бухгалтерию подложных документов с заработной платы сельчан взыскивались денежные средства за якобы реализованное им молоко.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-
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