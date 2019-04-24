В Иваново из поликлиники эвакуировали 80 человек из-за забытой подростком сумки

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Из здания районной поликлиники в Иваново эвакуировали 80 человек из-за забытой подростком сумки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Инцидент произошел 23 апреля около 16 часов. В местный РОВД поступила информация, что в детской консультации, расположенной на втором этаже здания районной поликлиники, обнаружена бесхозная сумка. Представители служб экстренного реагирования эвакуировали 80 человек - посетителей и медперсонал поликлиники.

Благодаря личным вещам в сумке сотрудники милиции установили ее хозяина. Им оказался 13-летний ученик одной из школ райцентра. Подросток утром был на консультации у детского врача и забыл свои вещи.-0-