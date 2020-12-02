В Иваново при пожаре спасли женщину и ее 4-летнего внука

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново при пожаре спасли женщину и четырехлетнего мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям сегодня примерно в 11.50. Прибыв на место вызова, они увидели, что из-под кровли дома идет дым. Сотрудники МЧС спасли хозяйку квартиры 1958 года рождения и ее маленького внука. Они не пострадали.

Огонь повредил потолок и чердачное помещение дома. Причина пожара выясняется.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС